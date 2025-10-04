◇プロ野球ファーム日本選手権 中日 16-3 巨人(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)イースタン・リーグとウエスタン・リーグの優勝チームによって争われる「2025年プロ野球ファーム日本選手権」は、中日がファーム日本一に輝きました。中日の先発マウンドに上がったのは今季ファームで8勝をあげている仲地礼亜投手。仲地投手は初回を三者凡退に切って取ると、2回以降もスコアボードに0を並べていきます。援護したい打線は2回、相