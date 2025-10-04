ポストシーズン初登板初先発を迎える大谷翔平(C)Getty Images現地時間10月4日からナショナル・リーグの地区シリーズが開幕。ワールドシリーズ連覇を目指すドジャースは同日に、敵地で強豪フィリーズとの第1戦を迎える。【画像】全力で応援するわよ！真美子夫人含め、ドジャース夫人会が集結したシーンドジャースが初戦先発に送り込むのが大谷翔平だ。ポストシーズン初登板となる二刀流は、今年9月16日にフィリーズと対戦した際