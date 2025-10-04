卓球のノジマＴリーグ男子の金沢ポートは４日、岡山リベッツ戦（５日、イオン岡山）にベンチ入りを予定していた３１歳の吉田雅己が個人の都合により欠場すると発表した。吉田はチームを通じて「１０月５日の試合は、妻の産後間もないため、欠場させていただきます。理解してくださったチームに感謝しています。より一層頑張ります！」とコメントした。５日正午に開催予定の岡山リベッツ戦は、小林広夢、松平健太主将、谷垣佑真