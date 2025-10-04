石破茂首相（６８）の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が第２９代総裁に選出された。自民党初の女性総裁。決選投票で本命視されていた小泉進次郎農相（４４）を破る大逆転勝利。１５日召集予定の臨時国会で、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。決選投票の結果を受けて、あいさつを行った高市氏に続いて、石破首相もあいさつ。その中で、党員から笑いが起きる場面