◆パ・リーグ楽天―西武（４日・楽天モバイル）西武のドラフト２位ルーキー・渡部聖弥外野手が今季最終戦で１２号ソロを放ち、西武が同点に追いついた。１点を追う８回１死、カウント１―２から古謝の１３７キロカットボールを捉えた打球はぐんぐん伸び、楽天ファンで埋まった左翼スタンドに飛び込んだ。同点の１２号ソロ。渡部聖にとって９月２６日・日本ハム戦（ベルーナＤ）以来の一発となった。