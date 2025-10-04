将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝に佐々木勇気八段が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負第１局が４日、東京・渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で前日から指し継がれた。先手の藤井が７５手で勝利した。戦型は横歩取り。初日は共に２時間近い大長考をするなどスローペースで進行し、佐々木は６７分使って封じた３８手目で勝負に出た。藤井は「駒得なったけど、それほど前に駒がでているわけではないの