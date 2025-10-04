◆パ・リーグ楽天３―２西武（４日・楽天モバイル）楽天が西武に競り勝った。１点を追う３回無死満塁から二ゴロ併殺崩れの間に同点。その後２死一、三塁で４番・一塁のルーク・ボイト内野手が、左翼フェンス直撃の適時二塁打を放って勝ち越した。８回に追いつかれたが、その裏１死満塁から６番・遊撃の宗山塁内野手の中犠飛で再び勝ち越し。９回を締めた抑え役の藤平尚真投手は、これでチーム記録に並ぶ２８試合連続無失点を達