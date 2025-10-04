◆東京六大学野球秋季リーグ戦第４週第１日▽東大５―３慶大（４日・神宮）東大が慶大に勝利し、２０２４年秋の法大２回戦以来１年ぶりの白星を挙げて連敗を１７で止めた。初回に１点の先制を許すも、４回に打線が爆発。３安打に四死球が絡んで一挙５点を挙げ、慶大を突き放した。その後２点まで点差が縮まるもリードを守り切った。先発した松本慎之介（２年＝国学院久我山）は５回１／３を投げ２失点。公式戦初勝利を挙げた