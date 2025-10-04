◆パ・リーグ楽天３―２西武（４日・楽天モバイル）西武は接戦を落とし、今季最終戦を白星で飾ることはできず。西口文也監督の就任１年目シーズンは６３勝７７敗３分けの５位で終えた。先発・高橋光成投手は７回途中５安打２失点で９敗目。初回は３者凡退の立ち上がり。３回先頭に四球を与えると、続く太田が犠打を試みた投前への当たりを高橋が二塁へ悪送球。無死一、二塁としてから中島の投前への当たりも高橋が二塁へ悪送