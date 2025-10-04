大阪・御堂筋線の地下鉄の車内でモバイルバッテリーが発火し、２人が軽いけがをしました。この影響で地下鉄は一時運転を見合わせました。警察や消防によりますと、４日午後２時半ごろ、御堂筋線心斎橋駅の駅員から「車内でバッテリー火災」との通報がありました。御堂筋線は上下線とも一時運転を見合わせて警察や消防が車内を確認。警察によりますと、２０代女性がバッテリーを入れた手提げカバンを座席の足元に置いていたところ、