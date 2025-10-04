◆ファーム日本選手権中日１６―３巨人（４日・サンマリン宮崎）中日・根尾昂投手がファーム日本選手権の最後を締めくくった。１６―０と大勝していた９回に４番手・森山が３四死球などで２点を奪われ、なおも１死満塁で降板。ここで根尾がリリーフした。湯浅に押し出し四球を与えたものの、ティマを見逃し三振、浅野を一ゴロに抑えた。