◇ファーム日本選手権巨人3―16中日（2025年10月4日ひなたサンマリンスタジアム宮崎）イースタン・リーグ覇者の巨人は、ウエスタン・リーグ覇者の中日に3―16の大敗。16年以来9年ぶり9度目のファーム日本一に届かなかった。今季イースタン・リーグ8勝、防御率1・42をマークした育成右腕の園田が先発し、3回を4安打3失点（自責1）。2番手の又木が2回1/3を5失点（自責4）と崩れると、その後も中日打線の勢いを止められなか