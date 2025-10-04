NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。オリックスは東松快征投手と佐藤一磨投手を登録抹消しました。今季1軍デビューした2年目の東松投手は、7試合に登板(うち2試合先発)し0勝2敗、防御率10.80の成績です。前日3日のソフトバンク戦では8回に登板。2安打を浴び1失点の内容でした。佐藤投手は今季3試合に先発登板し、1勝1敗、防御率6.75です。前日3日のソフトバンク戦に先発し、4回1/3を投げ、被安打10(うち被本塁打3)、8失点で敗戦