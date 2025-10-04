自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。1955年に党が結成されて以来、初の女性総裁に。15日召集で調整中の臨時国会では、日本初のとなる女性総理に指名される見通しになっている。高市新総裁決定の瞬間には両脇を固めていた女性議員たちも大喜び。笑顔は控えめに、毅然とした表情で新総裁指名を受けた高市氏の横で、思わず目元を押さえるような仕草も見られた