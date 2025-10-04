日本維新の会の吉村代表は自民党の新総裁に高市氏が就任したことについて祝意を示しました。また、高市新総裁からの連立の拡大についての呼びかけは現時点で「何もない」と述べた上で、今後の高市新総裁との向き合いについて“関西から新総裁が生まれたので、東京一極集中ではない。東西二極の一極を担い、そして将来的には多極成長型の国家を目指すべきだと思うし高市新総裁とそういった議論ができればいい”などと述べました。