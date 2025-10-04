48周目に赤旗中断が入り、残り30分のタイムレースとして再開されたスーパーGT第6戦決勝は、終盤に向けて熾烈さを増していった。セーフティカーの先導が明けた55周目、バトルの火ぶたが切られると、直後の56周目に劇的なシーンが訪れる。【映像】2台の間へ“割り込み”オーバーテイク（実際の様子）TGR TEAM Deloitte TOM’S（#37 Deloitte TOM'S GR Supra）ジュリアーノ・アレジとSTANLEY TEAM KUNIMITSU（#100 STANLEY CIVIC