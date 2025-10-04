ロッテ３―０日本ハム（パ・リーグ＝４日）――ロッテは先発の種市が５回無失点の好投で今季最後の登板を締めくくった。シーズン後半から手応えを感じている直球は、初回から１５５キロを計測するなど、この日も好調。スプリットも交えて毎回の７奪三振、許した安打は１本のみと完璧な内容だった。「（元々）イニングは決まっていた」と、六回からは救援をあおぎ、１０試合継続中だったクオリティースタート（６回以上、自責点３