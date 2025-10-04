モデルでタレントの西山茉希さんが、自身のインスタグラムで国会議事堂を見学した模様を投稿しています。 【写真を見る】【 西山茉希 】 “国会議事堂でお寿司” 貴重な体験に「#不思議な感覚の時間でした」西山さんは「初めて入った衆議院議場」と、議場の写真を投稿。「記者席には各新聞社の名前が書かれた札もあって座る場所が決められていること」「音が反響しないように彫刻が彫られていたり」などを初めて知って感心