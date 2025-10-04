将棋の第38期竜王戦七番勝負第1局が10月3・4の両日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で指され、藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が佐々木勇気八段（31）に75手で勝利した。藤井竜王は防衛5連覇で「永世竜王」獲得がかかるシリーズだが、偉業達成へ向けて好発進を遂げた。注目の第2局は10月16・17日に福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で行われる。【映像】藤井竜王が佐々木八段に勝利した瞬