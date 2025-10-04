「楽天−西武」（４日、楽天モバイルパーク）今季限りで現役を引退する楽天の岡島豪郎外野手が八回、代打で登場。試合後に引退セレモニーを迎える中、中前打で惜しみない拍手を浴びた。同点で迎えた八回だ。岡島がネクストで準備を始めた。名前がコールされると、大歓声に包まれる。顔をゆがめ、涙をこらえながら立った打席。最後は中前打を記録した。さらに九回には右翼の守備に就き、再び本拠地に大歓声。無死一塁では左