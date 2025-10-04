元SDN48の光上せあら（37）が4日、のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、自民党総裁選で高市早苗・元経済安保担当相が女性初の総裁に選出された思いをつづった。光上は高市氏の写真を添え「ニコニコしながら男性にお酌して回る女性だけが出世する時代が終わるね」と自身の考えをつづった。続けて「そして男性の皆さんには自分とは違う特技や能力を持つ女性の良さを受け入れて欲しいなって思う!これからの社会では