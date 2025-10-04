のん（32）が4日、東京・テアトル新宿で行われた映画「アフター・ザ・クエイク」（井上剛監督）公開記念舞台あいさつに登壇。出演の決め手の1つが、ヒロインを務めた13年のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」のチーフ演出だった、井上剛監督との再タッグだったと明かした。「アフター・ザ・クエイク」は、村上春樹氏の00年の短編連作「神の子どもたちはみな踊る」（新潮文庫）の6編のうち4編を実写化し、今年4月にNHKで放送されたド