10月4日、京都競馬場で行われた9R・りんどう賞（2歳1勝クラス・芝1400m）は、西村淳也騎乗の7番人気、ラスティングスノー（牝2・美浦・池上昌和）が勝利した。クビ差の2着にメイショウハッケイ（牝2・栗東・本田優）、3着にフルールジェンヌ（牝2・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは1:21.7（重）。1番人気で高杉吏麒騎乗、ファムマルキーズ（牝2・栗東・大久保龍志）は5着、2番人気で池添謙一騎乗、カイショー（牝2・栗