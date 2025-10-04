10月4日、京都競馬場で行われた8R・3歳上2勝クラス（芝2000m）は、武豊騎乗の7番人気、ウイントレメンデス（牡4・栗東・長谷川浩大）が勝利した。1/2馬身差の2着にマトラコーニッシュ（牝3・栗東・池添学）、3着に2番人気のヴァリディシームス（牡3・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは1:59.3（重）。1番人気で坂井瑠星騎乗、キングスコール（牡3・栗東・矢作芳人）は、8着敗退。【京都4R】武豊メイショウヤシマが断然