10月4日、京都競馬場で行われた4R・3歳上1勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の1番人気、メイショウヤシマ（牡3・栗東・高橋亮）が快勝した。3馬身差の2着にマジックブルー（牡4・栗東・荒川義之）、3着にナムラルッコラ（牝4・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:50.7（重）。2番人気で川田将雅騎乗、ダイシンレアレア（牡3・栗東・高橋一哉）は、13着敗退。【武豊日記】ぜひ見ていただけたらなと思っています単勝1.3倍