台湾の与党・民進党は、高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け、頼清徳総統が民進党主席として祝意を表明したと発表しました。自民党の新たな総裁に高市氏が選出されたことを受け、台湾の与党・民進党は4日、「高市氏は台湾にとって揺るぎない友人だ」「高市新総裁のリーダーシップのもと、日台が経済貿易、安全保障、科学技術などの分野でパートナーシップをより深化させることを期待している」と発表しました。