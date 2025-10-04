4日の東京11R・グリーンチャンネルCは4番人気オメガギネス（牡5＝安田、父ロゴタイプ）が中団から4馬身突き抜けた。一昨年は重量55キロでこのレースを勝ったが、今年は60キロを背負っての圧勝。手綱を取った岩田康は「びっくりするほど強かった。やっと体調が戻ってきた。これだけのレースができれば次も楽しみ」と言う。安田師は「状態が良くなっていたので60キロでも脚を使ってほしいと思っていた」と語り、岩田康の継続騎