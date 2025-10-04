２日、イブニングドレス姿を披露する、優勝したポーランド代表のカロリーナ・オリビア・ピクサさん。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙10月4日】観光を軸とした文化交流と経済発展の促進を目的としたミスコンテスト「ミス・ツーリズム・ワールド2025」の決勝戦が2日夜、中国湖南省常徳市の柳葉湖にある桃花島で開催され、67の国と地域から集まった代表たちが民族衣装や水着、イブニングドレスの審査に臨んだ。ポーランド