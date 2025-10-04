お笑いコンビ「アンジャッシュ」児嶋一哉（53）が4日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「三郷市議西尾さんおめでとう会！」とつづられた投稿。お笑いコンビ「X-GUN（バツグン）」の西尾季隆を「爆笑問題」田中、「くりぃむしちゅー」上田、古坂大魔王と囲む写真を公開した。西尾はさがね・まさひろとコンビで1990年にデビュー。90年代に放送されたお笑い番組「ボキャブラ天国」で爆笑問題