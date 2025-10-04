◇パ・リーグ楽天ー西武（2025年10月4日楽天モバイル）今季限りでの引退する楽天の岡島豪郎外野手(36)が8回先頭で代打で登場。打席に入る前から、感極まっていたが、同じ群馬出身の高橋から惜別の中前打を放った。岡島はこの日1軍に合流。試合前練習後には「たくさんの友人、先輩、後輩も来てもらえる。そういう人たちにも最後、グラウンドに立っている姿を見せたい。きょうだけは本当にケガをしないように頑張りたい」