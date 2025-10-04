自民党総裁選の決選投票で敗れた小泉進次郎農相（４４）は４日、記者団に「昨年たどり着けなかった決勝まで押し上げてくれて、感謝でいっぱいだ。勝てなくて本当に申し訳なく、自分の力不足にしっかり向き合いたい」と語った。