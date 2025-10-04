乾燥や縦ジワが気になる季節、唇のケアとメイクを同時に叶えたい女性にぴったりの新アイテムが登場しました。クオレが展開する「K-パレット」から、ぷるんとしたボリューム感と血色をプラスする『K-Palette CHUNEW リッププランパー』が2025年10月15日より全国発売。オンラインでは10月6日から先行販売され、4つのピンクカラーで唇を彩ります。 ぷるんと艶めく万能リッププランパー 『K-Palette CHUNE