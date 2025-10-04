演歌歌手の島津悦子（63）が4日、自身のブログを更新。自民党総裁選の決選投票で高市早苗前経済安全保障担当相が小泉進次郎農相に勝ち、日本初の女性総裁に決定したことについてつづった。島津は「テレビに釘付けでした自民党新総裁高市早苗早苗先生安心して暮らせる日本作りを、何卒宜しくお願い申し上げます」と高市氏への願いをつづった。続けて「日本が、どのように素晴らしい国になっていくのか心から期待したいと思い