◆明治安田J2リーグ第32節千葉0―2長崎（4日、千葉・フクダ電子アリーナ）勝ち点56で2位の長崎は、敵地で同55で3位の千葉と「J1自動昇格圏内攻防戦」に挑み快勝。これで長崎は14試合無敗。勝ち点を59に伸ばし、暫定ながら今季初めて首位に立った。高木琢也新監督が指揮を執った第20節からは13試合無敗となり、8シーズンぶりの昇格にも力強く前進した。前半はホームの千葉にゴール前まで迫られる危機もあったが、GK後藤雅明