¡Ö¿§µ¤¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òéðÀî¼Â²Ö¤¬¸ø³«¼Ì¿¿²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£éðÀî¤ÏSNS¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖMgirl¡×(MATOI PUBLISHING)ºÇ¿·¹æ¤ÇÂô¿¬¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¨¥ê¥«¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç ¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¡×¡ÖÂç¿Í¤Ê¥¨¥ê¥«¤ò»£¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÅ»