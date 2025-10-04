前線と低気圧の影響で、福岡県では4日、福岡市などで一時非常に激しい雨が降った。同市は4日午後3時、河川の氾濫の恐れがあるとして、博多区と東区の3万6100世帯の6万1318人に警戒レベル4の「避難指示」を出した。対象地域は宇美川、須恵川、綿打川、吉塚新川の洪水浸水想定区域内。◇◇福岡市は同日午後5時半、博多区と東区の一部に出していた避難指示を解除した。（木