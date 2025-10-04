J１最下位のアルビレックス新潟は10月４日、第33節でファジアーノ岡山と対戦。１−１のドローに終わり、14試合勝利なしとなった。先制される展開のなか、67分に同点ゴールを挙げたMF白井永地は、試合後のフラッシュインタビューでこう心境を語った。「勝たないといけないゲームでした。この苦しい状況でもこれだけサポーターが来ているなかで勝てなくて、その悔しさが残る試合になりました。難しい状況には変わりはないです