10月４日にJ１第33節が開催され、デンカビッグスワンスタジアムでは最下位のアルビレックス新潟と12位のファジアーノ岡山が対戦。１−１のドロー決着となった。岡山は序盤からボール支配率で下回ったが、24分に先制する。敵陣ボックス内で相手からボールを奪った本山遥が、一美和成にラストパス。一美が冷静に右足で流し込んでゴールネットを揺らした。 後半は、新潟が相手ゴールに迫る場面を多く作り、67分に同点に追