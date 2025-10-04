「さ・な・え！さ・な・え！」総裁が決定した瞬間、地元・奈良県のライブ中継会場は、沸いていました。『おめでとう』の垂れ幕を掲げた人、拍手する人。そんな中、支援者は興奮した声でこう話しました。「ついにこの瞬間がやってきました！いよいよ、大げさではなく、日本の夜明けがやってきたという気持ちではないでしょうか！」全体の４割もの党員票を獲得して昨年に続き１位で決選投票にすすみ、決選投票では小泉進次郎氏に国会