◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-0 日本ハム(4日、ZOZOマリン)日本ハムはシーズン最終戦となる敵地・ロッテ戦で、完封負けを喫しました。この日の先発は、中5日で先発マウンドを迎えた伊藤大海投手。ここまで14勝とリーグトップの勝利数をあげているものの、9月9日のソフトバンク戦以降は勝ち星が遠のいています。中4日、中5日と短い間隔で登板を重ねている伊藤投手ですが、なかなか勝利数を伸ばすことができず。パ・リーグは残すは