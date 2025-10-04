◇パ・リーグ日本ハム０―3ロッテ（2025年10月4日ZOZOマリン）日本ハムの最終戦は黒星となった。中5日で最終戦に臨んだ日本ハム・伊藤大海投手（28）は8回3失点。完投で8敗目を喫した。単独での最多勝と沢村賞の選考基準である15勝目を狙っての先発。4回、先頭の藤原に二塁打を浴びると、1死三塁でソトに先制の左犠飛を許した。8回にも高部に右翼線への適時三塁打を浴びると、自身の暴投で3点目を失った。相手先発の