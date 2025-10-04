◇福岡六大学野球秋季リーグ九共大6―0福教大（2025年10月4日FIT）7勝1敗で首位の九共大は福教大と対戦。勝てば優勝に王手を決められる一戦。強い雨も降る中でプロ注目の最速152キロ右腕、稲川竜汰投手（4年）が先発。5回2安打無失点と天候にも負けず腕を振ったが、6回を前に雷と豪雨に見舞われあす5日へ継続試合になった。稲川は「脚元も滑ったり苦労はしましたけど、ゼロに抑えられたので良かったです」と話した。2