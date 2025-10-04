「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）広島が今季最終戦に敗れ、５連敗。２０１０年の借金２６以来、１５年ぶり借金２０の５位でシーズンを終えた。打線は相手先発・下川に苦しめられた。３点を追う四回にドラフト４位・渡辺がプロ初安打初打点となる左前適時打を放つも、アンダースロー右腕の前に六回まで１得点に抑え込まれた。先発のドラフト２位・佐藤柳は、５回４安打３失点で降板。三回、浜田に先制の５