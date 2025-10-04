◆ファーム日本選手権巨人３―１６中日（４日・サンマリン宮崎）ファーム日本選手権が４日、宮崎市のサンマリン宮崎で行われ、イースタン・リーグ覇者の巨人はウエスタン・リーグ覇者の中日に敗れた。１６年以来９度目のファーム日本一はならなかった。先発を託されたのは育成２年目・園田。初回は無失点の立ち上がりを見せたが２回に中日打線に捕まった。先頭の川越を遊撃・石塚の悪送球で出塁させると、続く森駿の右前安打