◆ファーム日本選手権中日１６―３巨人（４日・サンマリン宮崎）中日が１６安打１６得点の猛攻でイースタン王者の巨人を下し、２０１１年以来、１４年ぶり７度目のファーム日本一に輝いた。２回に敵失と森のヒットなどで１死二、三塁のチャンスをつくると、宇佐見が左前への適時を放ち、先制した。さらに村松が適時二塁打で続くと、尾田の二ゴロの間に１点を追加。リードを３点に広げた。４回にも尾田の犠飛で追加点を挙げ