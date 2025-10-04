キャリーオーバーが発生したＷＩＮ５にＳＮＳでは高い関心が寄せられている。ＪＲＡが１０月４日に発売したＷＩＮ５は的中０票で、２億５７０６万３６６０円のキャリーオーバーが発生。次回の５日に繰り越される。今週から年内開催いっぱいとなる１２月２８日まで土曜日発売を始めたＷＩＮ５がいきなりの注目を集めた。発売票数は３６７万２３３８票で、対象１レース目の東京９Ｒ・八ヶ岳特別は１０番人気サトノヴィレが勝ち、