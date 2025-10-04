◆パ・リーグ楽天―西武（４日・楽天モバイル）今季限りでの現役引退を発表している楽天・岡島豪郎外野手が、８回に代打で出場。目を潤ませながら打席に入ると、同じ群馬県出身の西武・高橋光成投手から中前安打を放った。この日１軍に昇格し、「とりあえずバットに当てたい」と話していたが、全盛期をほうふつとさせる鋭い当たりをみせた。名前が呼ばれると、満員御礼が発表された大観衆からは大きな歓声と拍手が起きた。ス