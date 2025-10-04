自民党香川県連の開票所 ４日行われた自民党総裁選の開票の結果、香川県で最も多くの票を獲得したのは高市早苗さんで3572票、次いで小泉進次郎さん2880票、林芳正さん2332票、小林鷹之さん1021票、茂木敏充さん237票でした。 香川県連では党員・党友１万4346人のうち１万66人が投票し、投票率は70.17％で2024年９月の前回を約２ポイント上回りました。