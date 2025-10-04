◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武(4日、楽天モバイルパーク)今季限りで引退を表明している岡島豪郎選手が8回に代打で登場しセンター前ヒットを記録。スタンドからは盛大な拍手が送られました。2013年日本一メンバーでもある岡島豪郎選手。今季は1軍での出場がなく、9月21日に今季限りで引退を発表していました。8回に岡島選手の名前が代打でコールされると、球場全体から声援が起こります。そして打席に向かう岡島選手の目には涙。