立憲民主党の辻元清美議員が４日、Ｘを更新。自民党新総裁に、女性初の高市早苗氏が選出されたことに「ガラスの天井をひとつ破りましたね」と祝福した。辻元氏は高市氏が新総裁に決まったことに「高市さんと私は、国会議員になる前の２０歳代から共に『朝まで生テレビ』に出演して議論して、対極の二人と言われてきました」と関係性を説明。「自民党では初の女性総裁、高市さん、ガラスの天井をひとつ破りましたね」と呼びか